Presidente eleito do Zimbábue prega unidade e promete apurar violência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, 75, pediu nesta sexta-feira (3) que o país se una a ele, mas o líder da oposição insistiu em ter sido o vencedor das eleições presidenciais desta semana e afirmou que usará todos os meios necessários para questionar o resultado.

Mnangagwa, presidente interino desde a queda de Robert Mugabe, 94, prometeu ser o presidente de todos os zimbabuanos e disse que seu rival, Nelson Chamisa, do MDC, terá um papel crucial no futuro do país.

Ele afirmou ainda que a repressão das Forças Armadas contra manifestantes que questionavam o as eleições, que deixou seis mortos, será investigada por uma comissão independente.

Mas Chamisa disse a repórteres que a violência militar contra opositores foi autorizada pelo partido governista de Mnangagwa, o Zanu-PF, porque perdeu a eleição, a primeira desde que o Exército removeu do poder o ditador Mugabe em novembro.

Os resultados divulgados pela comissão eleitoral na quinta-feira (2) apontaram a vitória de Mnangagwa, ex-chefe de espionagem sob o regime Mugabe, por 50,8% dos votos, contra 40,2% de Chamisa.

Em uma tentativa de explicar a atuação do Exército, disse: "A polícia estava sobrecarregada e pediu ajuda do Exército para impedir a destruição".