Presidente francês invade vestiário, beija taça e visita croatas após final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Poucas pessoas demonstraram tamanha felicidade com o bicampeonato da França quanto Emmanuel Macron. O presidente francês chamou a atenção na festa de comemoração ao invadir o vestiário, beijar a taça da Copa do Mundo e posar para fotos com destaques da conquista como Antoine Griezmann e Paul Pogba.

Macron entrou no clima de festa. O político mais importante da França até fez a dab dance com Pogba e Mendy, depois de cumprimentar jogador por jogador. Com Griezmann, o presidente francês não hesitou e beijou a taça.

O político quebrou protocolo antes mesmo de ir aos vestiários. Antes de a taça chegar na mão do goleiro e capitão Lloris, responsável por erguê-la, Macron e a presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovi, beijaram o troféu.

Emmanuel Macron ainda visitou o vestiário croata para saudar os vice-campeões mundiais, em gesto elogiado pela federação da ex-república iugoslava. "Grande gesto do presidente francês, Emmanuel Macron, ao vir parabenizar os jogadores croatas depois da partida."

A França venceu a Croácia pelo placar de 4 a 2 e conquistou a segunda Copa do Mundo de sua história –a primeira veio em 1998, após vitória por 3 a 0 sobre o Brasil.