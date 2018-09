Presidente francês pede multilateralismo para enfrentar crise

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta terça na ONU que resolvam a crise do Irã por meio do diálogo e do multilateralismo. "Este caminho do unilateralismo nos leva diretamente à retirada e aos conflitos, ao confronto generalizado de todos contra todos em detrimento de cada um, inclusive do que, em última instância, acredita ser o mais forte", disse.

"Sabemos que o Irã estava no caminho da nuclearização militar, mas o que o parou? O acordo de Viena de 2015", acrescentou Macron, em alusão, implicitamente, à decisão anunciada em maio por Trump de deixar o acordo, o que julga inoperante para acabar com os programas militares iranianos.

"Hoje, como disse há um ano, não devemos exacerbar as tensões regionais, mas propor uma agenda mais ampla que permita abordar todas as precauções nucleares, balísticas, regionais causadas pelas políticas iranianas, mas por meio do diálogo e do multilateralismo", insistiu.

Este enfoque deve ser feito "sem ingenuidade nem complacências e sem posturas que, em última instância, seriam estéreis", considerou também o presidente francês.