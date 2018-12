Presidente reeleito confirma Odair e vê títulos como maior desafio do Inter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reeleito presidente do Internacional, Marcelo Medeiros quer títulos. Segundo ele, a meta é voltar a vencer já nos primeiros momentos do novo mandato no cargo máximo do clube. Logo após o anúncio da eleição, ele confirmou a permanência de Odair Hellmann.

"O Odair é o nosso treinador, isso é o que eu posso confirmar. Ele está conosco e estará na sequência do trabalho do nosso time", confirmou o presidente. Até então o acordo com o treinador estava fechado, mas precisava ainda da confirmação das urnas.

Medeiros obteve 92% dos votos, uma diferença gigantesca para o opositor, Luciano Davi. "Eu não esperava uma diferença tão grande. Mas é legal para caramba. Fico muito feliz", completou.

E os desafios seguem. Depois de ser o mandatário na campanha do vice-campeonato da Série B, de ser o presidente terceiro colocado no Brasileiro, agora a meta são títulos.

"A régua cresceu porque nós elevamos ela. Agora nossa meta é conquistar títulos. Mas estamos aqui muito mais preparados do que quando assumimos o clube indo para o desconhecido da Série B, numa condição financeira complicada, com o 'Caso Victor Ramos'. Agora estamos prontos, preparados para qualquer desafio", finalizou.

Medeiros assume junto aos vices João Patrício Hermmann, Alexandre Chaves Barcelos, Humberto Cesar Busnello e José de Medeiros Pacheco.