Preso suspeito de estuprar duas jovens no parque Villa-Lobos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos foi preso temporariamente sob suspeita de ter estuprado duas jovens na tarde de sexta (2) no parque Villa-Lobos, em Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

O crime ocorreu no final da tarde, próximo ao horário de fechamento do parque, que é administrado pelo governo Márcio França (PSB).

As jovens, de 17 e 21 anos, passavam pelo local quando foram abordadas pelo agressor. Usando uma arma de brinquedo, ele ameaçou as duas e as levou até um local mais afastado, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

O homem, que trabalha como operador de empilhadeira, foi detido no dia seguinte, após ser identificado por uma das vítimas. Ele estava no mesmo parque e ainda portava a arma falsa que usou para intimidar as vítimas.

Em entrevista à TV Record, o homem disse que "quis aproveitar a situação" e que "não conseguiu se segurar". Segundo a polícia, ele confessou o crime e vai responder por estupro -a reportagem não localizou a defesa dele.

Moradores das imediações já vinham cobrando mais segurança devido a episódios de violência na região.

Segundo Arlínea Arruda Botelho, 43, que mora na região próxima ao Villa-Lobos e faz parte do Conselho Gestor do parque, há pelo menos dois anos existem reclamações por furtos ocorridos no local.

Ela afirma que, aos finais de semana, quando o público do local é de cerca de 70 mil pessoas, chegam a ser registradas mais de dez ocorrências por furto de bicicletas.

Em setembro, moradores tiveram uma reunião com a Subprefeitura de Pinheiros na qual pediram providências também ao município.

"É uma grande preocupação a segurança ali, principalmente agora que vai chegando o verão, porque o público triplica. O que a gente pediu, quando solicitamos uma Operação Delegada [um tipo de bico oficial da PM em parceria com a prefeitura], foi policiais trabalhando dentro do parque, principalmente nos finais de semana", diz Arlínea.

Em fevereiro do ano passado, sob a gestão do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), o estacionamento passou a ser cobrado no Villa-Lobos. Na época, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente disse em nota que pretendia aumentar a segurança e melhorar o atendimento.

Segundo a pasta, o parque possui contrato terceirizado com equipe de vigilância, que conta com 35 postos diurnos e 16 noturnos. Quatro deles realizam a função de ronda, percorrendo a área de bicicleta.

A secretaria afirma que deve começar ainda este mês uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública para ampliar a segurança no Villa-Lobos. O projeto atingirá ao todo 22 unidades de conservação e 12 parques urbanos. Ele inclui rondas de equipes da Polícia Militar e Ambiental e ação de equipes da Rocam.

"Quanto à ocorrência registrada, informamos que com auxílio de umas das vítimas e com apoio da vigilância do parque, o agressor foi preso. Esclarecemos que o último caso semelhante foi registrado no início de 2016", afirma a nota enviada à Folha de S.Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública afirma que o caso de 2016 foi investigado por meio de inquérito policial e relatado à Justiça em junho de 2017.

A Subprefeitura de Pinheiros disse por meio de nota que recebeu uma solicitação de moradores da região para a ampliação da Operação Delegada para o parque Villa-Lobos, mas que a administração do local é de responsabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

"Ainda assim, a Subprefeitura Pinheiros levará o assunto à próxima reunião com a Polícia Militar, realizada periodicamente para tratar de temas em que os dois órgãos atuam conjuntamente, para reforçar a preocupação dos moradores quanto à segurança na região", disse a pasta municipal.