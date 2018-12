Presos suspeitos de matar comerciante que caiu em golpe de falso anúncio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prendeu na tarde desta terça-feira (4) três suspeitos de matar o comerciante Willian Klingel, 32, morto em novembro ao cair em um golpe de falso anúncio de moto aquática.

As prisões ocorreram depois que a polícia entrou em contato com os criminosos por meio de um site de vendas a fim de comprar a mesma moto aquática oferecida ao comerciante.

Ao marcarem o encontro na rua Fabiano de Freitas, na zona leste da capital paulista, os ladrões foram presos em flagrante.

Na ocasião, Klingel encontrou um anúncio na OLX em que uma moto aquática era vendida por R$ 15 mil, valor abaixo do mercado, pois queria comprar uma para passar o feriado com os dois filhos e a mulher no litoral.

Ao chegar no local indicado pelos bandidos, na companhia de um amigo, foi abordado por dois suspeitos que sacaram armas anunciando o assalto.

De acordo com a polícia, Klingel chegou a entregar R$ 2.000 para os criminosos. Quando os ladrões exigirem os outros R$ 13 mil e o comerciante não quis entregar foi baleado no tórax.