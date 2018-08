Pressionado, Coritiba recebe no Couto um adversário em queda livre

Silvio Rauth Filho

O Coritiba entra em campo pressionado nesta sexta-feira (dia 10). A partida será às 21h30, no Couto Pereira, contra o Sampaio Corrêa, pela 20ª rodada da Série B. O time paranaense está na 9ª colocação na tabela e vem enfrentando críticas pelo fraco desempenho.

O adversário está em situação crítica. Não vence há nove rodadas na competição — foram dois empates e sete derrotas nesse período. A última vitória foi há dois meses, em nove de junho, sobre o Oeste. Não por acaso o time do Maranhão está na penúltima colocação da Série B.

Para enfrentar o “vice-lanterna”, o técnico do Coritiba, Eduardo Baptista, fez um treino fechado para a imprensa. Ele deu indícios que pode mudar a escalação e o esquema tático.

Nos treinos abertos, testou o centroavante Bruno Moraes no lugar de Jonatas Belusso. E também colocou Alisson Farias no lado esquerdo do setor ofensivo, na vaga de Julio Rusch.

Os desfalques são os pontas Chiqunho e Iago Dias, o lateral-direito Leandro Silva e o zagueiro Geovane, todos em recuperação.

A novidade entre os relacionados para o jogo é o lateral direito Carlos César, 31 anos. Ele chegou ao clube em março e, em seguida, sofreu duas lesões. Ainda não estreou pelo Coxa.

CORITIBA x SAMPAIO CORRÊA

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos (Carlos César), Romércio, Rafael Lima e William Matheus; Vitor Carvalho e Uillian Correia; Guilherme Parede, Yan Sasse e Alisson Farias; Jonatas Belusso (Bruno Moraes). Técnico: Eduardo Baptista

Sampaio Corrêa: Gustavo Busatto; Silva, Maracás, Joécio e Julinho; Willian Oliveira, Adilson Goiano (Jocinei), Fernando Sobral, Matheusinho e Bruninho; Uillian Barros. Técnico: Paulo Roberto Santos

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Local: Couto Pereira, sexta-feira às 21h30