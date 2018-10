Pressionado, Mourinho respira aliviado com a vitória do Manchester sobre o Newcastle

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu de virada o seu jogo contra o Newcastle, neste sábado (6), pelo Campeonato Ingês, e aliviou a atual crise no clube, além de dar sobrevida ao técnico José Marinho.

Jogando em casa, o Manchester perdia para o Newcastle por 2 a 0 e conseguiu a virada na partida com o placar de 3 a 2.

Pelo Manchester, o gols foram marcados pelos jogadores Mata, Alexis Sánchez e Martial. O Newcastle balançou as redes com Kenedy e Muto.

A vitória foi a primeira em casa após cinco partidas sem ganhar em seu estádio.

Com resultados abaixo do esperado, a troca do técnico José Mourinho vem sendo cogitado, já que os jornais ingleses especulavam a chegada de Zinedine Zidane.

Na próxima rodada do Campeonato InglÊs, o Manchester visita o Chelsea, já o Newcastle recebe o Brighton.