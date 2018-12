Pretendido pelo Paraná, Matheus Sávio fica perto de acerto com o CSA

Silvio Rauth Filho

O meia Matheus Sávio, do Flamengo, está perto de um acerto com o CSA, vice-campeão da Série B de 2018. Em Maceió (AL), a informação é que faltam apenas pequenos detalhes para a confirmação oficial da contratação. O jogador será emprestado pelo clube carioca para jogar a Série A do Brasileirão pelo CSA.

O Paraná Clube também vem tentando a contratação do jogador. O principal obstáculo do clube paranaense é lidar com orçamento reduzido, nos padrões da Série B de 2019.

Destaque nas categorias de base do Flamengo, Matheus Sávio, 21 anos, tem contrato com o clube carioca até 2020. Em 2018, ele foi emprestado ao Estoril, de Portugal.