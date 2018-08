Prévia do PIB mostra como caminhonaço tirou força da economia

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Fortemente impactada pela paralisação dos caminhoneiros, a atividade econômica decepcionou no primeiro semestre e não dá sinais de uma recuperação mais robusta na segunda metade do ano.

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), divulgado nesta quarta-feira (15), mostrou que a economia teve uma expansão de 3,29% em junho, devolvendo a perda registrada em maio por causa do movimento.

Isso não impediu uma queda de quase 1% no segundo trimestre em relação ao período de janeiro a março, interrompendo uma série de cinco períodos consecutivos de crescimento. No semestre, a atividade se limitou a uma expansão de 0,9% em relação ao mesmo período de 2017.

É uma alta modesta, se levar-se em conta as expectativas que o mercado tinha para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2018 no início do ano: em janeiro, os economistas acreditavam em um crescimento superior a 2,5%. Hoje, os analistas ouvidos pelo BC (Banco Central) no boletim Focus projetam alta de 1,49% para a economia no ano.

"Estamos em um ritmo bastante fraco", afirma o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco Gonçalves. "No primeiro semestre de 2017, a expansão média mês contra mês anterior era de 0,4%. Neste ano, essa mesma média mensal é de queda de 0,1%. É uma desaceleração, não tem como olhar de outra forma".

Para Luiz Castelli, economista da consultoria GO Associados, a desconfiança gerada pela paralisação, associada à incerteza do cenário eleitoral e internacional, deve contaminar o terceiro trimestre.

"Há um processo de perda de confiança", afirma. "Eleições e a guerra no comércio internacional fazem com que a retomada no segundo semestre também seja mais lenta do que se previa", diz.

Apesar de tradicionalmente o segundo semestre ser mais forte que o primeiro, neste ano isso não necessariamente será a regra, por causa do cenário eleitoral confuso.

Além disso, lembra Gonçalves, os juros reais estão maiores do que estavam há um ano, o que tende a inibir decisões de investimento.

"Resta o consumo para impulsionar a atividade, mas sem reação do emprego isso não vai ocorrer", diz o economista do Fator.