Previsão para esta quarta é de chuva em todo o Paraná e temporal no Norte

Da redação

O tempo deve ser chuvoso em todo o Estado, nesta quarta-feira (24). Chuvas devem se formar desde cedo nas regiões do Estado, mas o potencial para temporais é para o Norte do Paraná. A instabilidade também deve atingir a Capital desde a manhã e se prolongar durante o dia. O clima não deve ter mudanças até quinta-feira (25), quando também chove.

O tempo fica nublado na sexta-feira (26), pode chuviscar no sábado (27) e no domingo (28) o sol aparece entre muitas nuvens na Capital. As temperaturas naõ sobem nos próximos dias. Em Curitiba os valores ficam amenos, variando de 15ºC a 23ºC.

Temporal

Na terça-feira (23), houve registro de temporal no Norte e Noroeste do Estado. Em Marialva, a chuva forte derrubou a cobertura de um posto de combustível. Em Maringá, a chuva forte derrubou várias árvores na cidade e no aeroporto foram registrados ventos de 104 km/h. Na semana passada a região também foi a mais atingida pelas tempestades.

Na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral as chuvas previstas até chegaram durante a noite, mas foram muito irregulares.