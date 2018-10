Previsão para os próximos dias é de chuva, mas domingo será de sol

Da Redação Bem Paraná

O tempo ainda deve ficar instável no Paraná, nesta quinta-feira (25). Há previsão de chuvas para todos os setores do Paraná, porém as chuvas mais intensas, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento moderadas a ocasionalmente fortes estão previstas para o oeste, sudoeste, centro-oeste e faixa norte do Estado. Entre os Campos Gerais e o Leste, as precipitações devem ser mais irregulares.

Para esta sexta (26), a previsão é de chances de temporais no Estado. Um sistema de alta pressão se forma a partir da Argentina e Paraguai e avança para o Paraná, provocando tempestades com ventos e raios até o sábado (27).

A boa notícia é que a previsão para o domingo (28) é de um dia de sol em todas as regiões, inclusive em Curitiba. As temperaturas ficam amenas na Capital. A instabilidade, contudo, já tem data marcada para retornar. A partir da terça-feira da semana que vem, áreas do Paraná voltam a ser atingidas por chuvas fortes, ventos e raios.