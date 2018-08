Previsão para sexta-feira é de chuva em quase todo o Paraná. Veja o mapa

Da Redação Bem Paraná com sites

O tempo deve ficar instável em quase todo o Paraná nesta sexta-feira (3). A previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) mostra que deve chover nas regiões paranaenses, com chuvas mais expressivas entre o Oeste, Noroeste e no Norte pioneiro. Pouca variação das temperaturas. Veja o mapa.

De sábado (4) até a segunda-feira (6) o tempo fica estável no Estado. No começo da próxima semana ainda podem ocorrer eventos de chuva no interior, mas o sol deve predominar durante a semana.