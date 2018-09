Primavera começa com mais calor em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primavera começa neste sábado, às 22h54, trazendo para os próximos dias sol, tempo estável e aumento das temperaturas na Grande São Paulo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da gestão Bruno Covas (PSDB), a primeira semana da nova estação será de poucas chuvas e com calor na maior parte do tempo. Os termômetros devem oscilar entre 20 e 30 graus.

A primavera é caracterizada como uma estação de transição entre o clima seco do inverno e o úmido do verão. As pancadas de chuva, que ocorreram em São Paulo nos últimos dias, devem voltar aos poucos.