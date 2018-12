Primeira-dama de Poá sofre tentativa de sequestro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama de Poá (Grande São Paulo) foi vítima de uma tentativa de sequestro, por volta das 22h15 desta quinta, em Suzano (também na Grande SP).

Ninguém, foi preso. Andressa Melo, 28, afirmou à polícia que seguia pela rua Turmalina, quando um Fiat Palio preto bateu contra a traseira do veículo, modelo não informado. Ela parou.

Dois suspeitos desembarcaram do Palio, exigindo que ela entrasse no carro com eles. Segundo boletim de ocorrência, um terceiro veículo passava pela rua.

Andressa gritou por socorro. Os dois criminosos fugiram, sem levar a vítima e também sem levar nenhum objeto dela.