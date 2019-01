Primeira etapa do Circuito das Águas tem cerca de 1 mil participantes em Matinhos

A Avenida Atlântica de Matinhos ficou repleta de corredores que participaram da primeira etapa do Circuito das Águas neste domingo (27/01) e veranistas de várias regiões do estado separaram as primeiras horas do dia para correr e cuidar da saúde. Cerca de 1 mil pessoas, entre inscritos e os tradicionais “pipocas” estiveram na prova e correram os circuitos de 10 km e 5km. A corrida faz parte do aniversário de 56 anos da Sanepar.

A organização da prova contou com o apoio da Polícia Militar, por meio das equipes da Subárea de Matinhos, e dos motociclistas da Companhia Tático Móvel de Trânsito (COTAMOTRAN) do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), além de integrantes da Guarda Municipal da cidade.

“Congelamos toda a parte da Avenida Atlântica onde ocorreria a prova, contando com apoio dos policiais do BPTran para fazer o início e a largada da prova. É uma situação complexa que fazemos nesse período em que tem muitos veranistas que participam, outros que param na avenida para acompanhar o evento, e aqueles que incentivam os corredores”, disse o Comandante da Subárea de Matinhos, capitão Wagner de Araújo.

Para Arilson Mendes, Gerente Regional da Sanepar, o evento é uma comemoração aos 56 anos de criação da Sanepar, e nessa festa não poderia faltar a participação da comunidade. “O Circuito das Águas já está se tornando uma tradição no Litoral. Percebemos que as pessoas participam e interagem em provas de rua como essa, o que é um aspecto muito positivo. As pessoas se inspiram, todos participando incentivam outros que não tem essa prática”, explicou.

Para o campeão dos 10km Geral, André Luiz dos Santos Boeira, a prova tem um significado especial. “A corrida foi muito boa, já treino aqui e foi muito especial e há uns dois anos atrás o Circuito das águas foi a minha primeira prova de rua e lembro que fiquei em 30 na prova, busquei melhorar meu tempo e hoje consegui chegar na primeira colocação. O segredo é ser persistente e treinar para alcançar os objetivos”, disse.

“Conciliamos as escalas com os treinos e estou me adaptando a essa rotina e hoje deu pódio. Não era minha expectativa chegar nos primeiros lugares, minha intenção era participar mesmo, foi uma grande surpresa ganhar esse troféu”, explicou a soldado Cristiane Mara Bueno, que atua pela 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM), em Irati, e conquistou a primeira colocação nos 5km na categoria Militar Feminino.

A soldado Letícia Tureck, que atua em Campo Mourão (PR) e está trabalhando na Operação Verão, chegou em terceiro lugar e ficou em terceiro lugar na mesma categoria da colega Cristiane. “Estou surpresa pois não imaginava que iria levar o troféu, mas fiquei muito feliz, a prova foi bem puxada, muito calor. Acho que as provas de rua estimulam as pessoas a cuidarem mais do corpo e da saúde”, destacou.