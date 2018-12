Primeira fase da Fuvest ocorre neste domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (25) ocorre a prova da 1ª fase da Fuvest, exame que seleciona os alunos da USP (Universidade de São Paulo). São 127.786 inscritos disputando 8.362 vagas em 183 cursos de graduação.

Neste ano, o vestibular tem uma novidade. Além da carreira, os candidatos escolheram o perfil de vaga ao qual concorrem: ampla concorrência (sem exigência de pré-requisito), escola pública (independente da renda) ou escola pública PPI (autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independente da renda, tenham cursado o ensino médio em escola pública).

Assim, cada modalidade terá uma nota de corte. É um sistema similar ao adotado pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada, utilizado para ingresso via Enem) e reflete um esforço da universidade em melhorar os índices de inclusão de alunos vindos da rede pública.

Para o ingresso em 2019, a USP reservará 40% de suas vagas, por curso, para estudantes de escola pública, considerando Fuvest e Sisu. Dentro dessa porcentagem, ainda incidem 37,5% de reserva de vagas para PPIs.

A prova deste domingo é a última das principais avaliações universitárias aplicadas em novembro. No dia 18 houve o vestibular da Unicamp. No dia 15, o da Unesp. E no começo do mês, em 4 e 11 de novembro, o Enem.

Os portões dos locais de prova abrem às 12h30 e fecham às 13h. A avaliação tem duração limite de cinco horas.

O processo seletivo da Fuvest é dividido em duas fases. Na primeira, os estudantes terão que responder a 90 questões de conhecimentos gerais. Na segunda fase, responderão questões discursivas de língua portuguesa e, pelo menos, duas disciplinas específicas conforme o curso escolhido, além de uma redação.

A novidade é que a etapa discursiva de 2019 será mais enxuta: a prova será feita em dois dias e não mais em três. Os testes da segunda fase serão nos dias 6 e 7 de janeiro.

Em São Paulo, a CET vai monitorar o trânsito neste domingo para assegurar a mobilidade dos candidatos. Isso afetará o horário de funcionamento de algumas vias que fecham para a circulação de carros aos domingos.

A avenida Paulista, por exemplo, será liberada para lazer das 13h às 18h. As demais vias que fecham para tráfego terão esse expediente das 13h às 16h. A avenida Sumaré, por sua vez, não participa do programa neste domingo, tendo tráfego livre de veículos ao longo de todo o dia.