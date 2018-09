Primeiro boletim da dengue mostra dez casos em 42 dias no Paraná

Da Redação Bem Paraná

O primeiro boletim da dengue no novo ano epidemiológico 2018/2019 foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os dados são do dia 1º de agosto até o dia 11 de setembro. Nestes 42 dias, foram confirmados dez casos da doença no Estado, sendo seis autóctones e quatro importados. Os casos contraídos no Estado, os autóctones, foram em Foz do Iguaçu (2), Matelândia (1), São Miguel do Iguaçu (1), Paranavaía (1) e Rolândia (1). Não há registro de zika ou chikungunya neste boletim.

Os casos neste período seguem a tendência iniciada em 2016/2017 quando o Estado teve o menor número de casos de dengue na história — foram 870 casos confirmados. Porém, um ano antes, o Paraná bateu o recorde de casos positivos, com mais de 56 mil ocorrências e 63 mortes em decorrência da doença. No ano epidemiológico de 2017/2018 encerrado em julho passado foram confirmados 992 casos no Estado, o segundo menor na série histórica.

No Paraná, desde o evento de 2015/2016, foi incluído na campanha de prevenção à doença a vacinação contra a dengue nos 30 municípios com maior índice de infestação, além de uma intensificação nas campanhas de conscientização sobre os cuidados contra a doença.

As principais recomendações são manter caixas, tonéis e barris de água tampados, colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem fechada; não jogar lixo em terrenos baldios; guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo, entre outras.

Casos de dengue por ano epidemiológico