Primeiro domingo de primavera é de calor todo o Paraná; máxima chegou a 36ºC

Da Redação Bem Paraná com sites

O primeiro domingo (23) da primavera tem tempo ensolarado no estado do Paraná. A massa de ar que atua na região é muito seco, por isso o Sol brilha intensamente e as temperaturas ficaram altas em todas as regiões. Nas faixas norte e oeste e no Litoral, as temperaturas ultrapassaram os 30ºc, assim como em Curitiba, que também marcou mais de 30ºC nesta tarde.

Em vários municípios do oeste e do noroeste as temperaturas ultrapassaram os 35°C. Até as 16 horas o maior valor ocorreu em São Miguel do Iguaçu, com 36,8°C. No litoral, devido a brisa marítima (vento de leste/sudeste) as temperaturas ficaram mais amenas nesta tarde. No centro-sul há registro de chuvas localizadas, com alguns raios.

A segunda-feira (24) também deve ser com temperaturas elevadas, mas a semana vai ter variações. Até a terça (25) o calor persiste, mas na quarta (26) as máximas caem e pode chover em boa parte do Estado.

A primavera é uma estação de transição, por isso ao longo das próximas semanas ainda deve haver oscilação nas temperaturas, que vão de máximas de 18ºC a mais de 30ºC.