Primeiro-ministro de Israel parabeniza Bolsonaro e diz ver o início de uma 'grande amizade'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou Jair Bolsonaro (PSL) pela vitória nas urnas.

No Twitter, o israelense disse que a eleição do coronel reformado levará a uma "grande amizade" entre os povos do Brasil e de Israel, além de um estreitamento de laços entre os países.

"Estamos esperando sua visita a Israel", escreveu o Netanyahu.

Bolsonaro respondeu dizendo que a amizade se "traduzirá em acordos" que beneficiarão o povo brasileiro.