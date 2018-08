Primeiro trailer da série 'A Amiga Genial', inspirada em Elena Ferrante, é divulgado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro trailer da série "A Amiga Genial", inspirada da tetralogia napolitana da escritora Elena Ferrante, foi divulgado nesta quinta-feira (30).

Sob direção de Saverio Costanzo, de "Coração Faminto" (2014), o elenco foi escolhido a partir de um casting, que durou oito meses, de mais de 9.000 crianças, estudantes de escolas locais, e 500 adultos.

Com oito episódios, a série é baseada nos livros de Ferrante que tratam da amizade e do amadurecimento das amigas Elena Greco e Lina Cerullo. A autora, que assina com um pseudônimo, nunca revelou sua real identidade.

No trailer -por enquanto apenas em italiano-, já aparecem algumas das cenas mais marcantes do primeiro volume da tetralogia, como aquela em que Lina joga a boneca de Elena em um buraco, e vê Elena fazer o mesmo. Em seguida, as duas encontram o personagem Don Achille, por quem nutrem um grande medo.

Elena Ferrante, publicada no Brasil pela Globo Livros e pela Intrínseca, é um dos grandes sucessos literários dos últimos anos. A autora, que assina com um pseudônimo, nunca revelou sua verdadeira identidade, o que gerou uma série de especulações.

Em 2016, um jornalista italiano causou polêmica ao apontá-la como a tradutora Anita Raja, mas a informação nunca foi confirmada nem por Ferrante nem por seus editores.

O repórter chegou a essa conclusão depois de investigar transações bancárias e documentos imobiliários relativos à tradutora.