Primeiro turno das eleições 2018 deve registrar menos lixo nas ruas de Curitiba 

Rodolfo Luis Kowalski

Domingo (7) é dia da eleição. Dia do que convencionou-se chamar de “festa da democracia”. E como costuma acontecer após qualquer festa, a sujeirada deve ser grande pelas ruas de Curitiba por conta dos santinhos jogados próximos aos locais de votação e espalhados por toda a cidade – embora a prática seja proibida.



Em eleições anteriores, toneladas de lixo inundaram as ruas curitibanas. Em 2016, por exemplo, foram quatro toneladas. Em 2014, seis. E isso apenas na Capital. Se considerado todo o país, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o total de lixo eleitoral jogado nas vias públicas seria sufiente para produzir 40 milhões de livros escolares com 50 páginas. Se empilhada essa quantidade de papel, seria possível dar 143 votas ao redor da Terra (os dados são referentes ao ano de 2012).

A expectativa da Justiça Eleitoral e dos órgãos municipais, contudo, é que neste ano seja registrada redução na quantidade de lixo nas ruas. Isso porque, em 2015, a minirreforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional proibiu o uso em campanha de cavaletes, faixas, placas e bonecos. Ademais, o TSE vetou taxativamente o derrame de material de propaganda no local de votação para as eleições 2018, com os infratores sujeitos à multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil por cada ato de propaganda.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), será feito um esquema especial na cidade no próximo domingo, com 217 profissionais (entre líderes, varredores, coletores, motoristas, fiscais em escala de trabalho) destacados para atuar na limpeza durante todo o dia e até que todos os resíduos gerados em vias públicas próximo aos locais de votação sejam recolhidos. Em outras eleições recentes, o custo dessa operação girou em torno de R$ 400 mil.

Denúncias de irregularidades

Os eleitores denunciaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 16.169 atos irregulares cometidos pelos candidatos e seus aliados durante o atual período eleitoral, até agora. A maioria das irregularidades denunciadas por meio do aplicativo Pardal foi justamente o de propaganda irregular – 11.019 registros.

A região com maior número de denúncias foi o Nordeste: 5.937, o que representa 36,7% do total. Da Região Sudeste saíram 4.511 registros, sendo 2.379 de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Os moradores dos estados do Sul fizeram outras 2.338 denúncias e do Centro-Oeste, 2.040. Dos sete estados do Norte foram feitos 1.343 registros.

Polícia Militar, Guarda Municipal e trânsito fazem operação especial no domingo

A Polícia Militar (PM) informou que os efetivos das unidades operacionais e do serviço administrativo da corporação atuarão de maneira mais intensa nos 399 municípios do Paraná no sábado e no domingo. Mais de 10 mil policiais militares e 1.720 viaturas participarão da operação especial em todo o Estado, principalmente nos locais de votação e nos principais pontos dos municípios.

O Corpo de Bombeiros também prestará apoio com ambulâncias e veículos para combate a incêndio, ocorrências de emergência e, caso haja necessidade, atuação em ações de defesa civil em todo o Paraná.

De acordo com o artigo 236 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737), desde terça-feira (02) e até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em situação de flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (medidas cautelares da justiça). A atuação da Polícia Militar será voltada no apoio à Justiça Eleitoral para a fiscalização de condutas e fazer os encaminhamentos necessários quando houver flagrante delito.

A Prefeitura de Curitiba também informou que cerca de 370 guardas municipais serão mobilizados para garantir a segurança das urnas eletrônicas nas escolas municipais. Além disso, cerca de 50 agentes de trânsito atuação em atividades relacionadas às eleições, o que inclui auxílio para bloqueios próximos do TRE-PR e reforço no plantão normal de fim de semana. No período da noite, a equipe ainda será reforçada para prevenir eventuais desdobramentos que possam gerar dificuldades no trânsito da cidade.

Horários especiais nos shoppings e no transporte coletivo

A maioria dos shoppings de Curitiba irá funcionar em horário normal no próximo domingo. O Shopping Jardim das Américas, por exemplo, irá abrir as lojas das 14 às 20 horas, enquanto a Praça de Alimentação e Lazer funcionará das 11h30 às 21 horas. No Mueller, as lojas funcionarão nesse mesmo horário, enquanto a parte de alimentação estará aberta das 11 às 22 horas. No Ventura Shopping, tanto as lojas como a praça de alimentação estarão abertas das 14 às 20 horas, enquanto no Palladium o horário de funcionamento irá das 11 às 22 horas para a praça de alimentação e das 14 às 20 para as lojas.

Três linhas de ônibus da Capital irão operar em caráter especial: as linhas Universidade Positivo, Campina do Siqueira/Batel e Universidade Tuiuti do Paraná, que normalmente não operam no domingo. As demais linhas funcionarão com horário normal de domingo, mas com um sistema de plantão montado e, se necessário, mais ônibus serão liberados.

Dia do voto deve ser com céu nublado e clima ameno na Capital

O domingo de eleição em Curitiba deve ser de céu nublado e temperatura amena durante todo o dia. Esta é a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) até a noite de ontem. No entanto, chuvisocs ocasionais e pontuais não devem ser descartados. As temperaturas ficam entre 13 e 17 graus.

A véspera, sábado (6), também deve ter céu encoberto, embora o sol possa aparecer entre muitas nuvens durante a tarde. As temperaturas já ficam mais baixas, e devem oscilar entre 11 e 13 graus, com sensação de frio durante o dia.

No começo da próxima semana a previsão é de chvua em boa parte do Estado. Até na Capital devem ocorrer momentos de instabilidade e as temperaturas máximas sobem e ficam na casa dos 23ºC. A semana toda deve ser de nebulosidade e chuva.

Temporal

A tarde de quinta-feira (4) foi de chuva forte em alguns pontos do Paraná. No começo da tarde, uma chuva forte em Londrina derrubou árvores e destelhou construções, como escolas. A chuva veio acompanhada por ventos fortes que chegaram a 90 km/h. Em Jataizinho, também no Norte do Estado, foram registrados estragos por conta da chuva forte.

Drenagem

A Prefeitura de Curitiba está executando e preparando uma série de obras de drenagem para que a cidade esteja pronta para minimizar o efeito das chuvas que poderão atingir Curitiba no futuro.