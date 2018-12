Primeiros cubanos começam a deixar Brasil após fim da parceria com Mais Médicos

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ao ver a pilha de malas acumuladas no desembarque do aeroporto de Brasília e as bandeiras de Brasil e Cuba, a advogada brasileira Maria do Socorro Thomaz, 56, não conteve as lágrimas.

"Muchas gracias, viu?", disse ao ver o grupo de médicos com o nome da cooperação cubana no programa Mais Médicos.

À Folha de S.Paulo, ela explica o gesto. "Já morei no interior do Acre e sei como é importante a presença do médico. É uma tristeza isso", lamentou.

Após o anúncio do fim da participação de Cuba no Mais Médicos, cerca de 400 médicos que até então atuavam no programa começaram a deixar no país nessa quinta-feira (22).

A situação levou o aeroporto de Brasília a organizar um espaço à parte para dar conta da partida. Os dois primeiros voos estão previstos para as 22h em direção a Havana.

Desde quarta, no entanto, médicos começam a chegar à capital federal de diferentes cidades do país. A maioria relata surpresa por ter que deixar o programa.

"No posto, todos me perguntaram: mas por que está indo embora?, disse Rosilie Torres, 32, que trabalhava até segunda-feira no interior de Pernambuco.

No mesmo dia, conta, ela já começou a fazer as malas. Aos pacientes, disse que precisava ir embora "para ver a família". À reportagem, porém, relata que não esperava pela saída tão cedo.

"Mesmo com as diferenças que vimos durante a campanha [eleitoral], achava que ia dar tempo de terminar o contrato", afirma. Segundo ela, a unidade de saúde onde trabalhava deve agora ficar sem médico. "Só tinha eu para uma população de 4.268 pacientes".

Apesar da surpresa pelo fim da participação no programa, a maioria dos médicos ouvidos pela Folha disse apoiar a decisão de Cuba.

"Sabemos que a decisão que Cuba tomou foi pelo bem nosso. Se você tivesse um filho e falassem mal dele, você faria o mesmo", afirma Yoendri Vera, 34, que trabalhava há dois anos em São Caetano, no interior de Pernambuco.

Para ele, as críticas à participação de médicos cubanos no Mais Médicos são injustas.

"Ele [Bolsonaro] fala que é uma escravidão. Não acho. Sabemos que esse dinheiro vai para o governo de Cuba investir em novos médicos. Eu me formei e nunca paguei um peso por isso", disse.

"Fomos a outros países só pelo humanismo. Volto com a satisfação de ter pacientes gratos", disse Sucel Galban, 30, pouco antes de emendar um grito "Viva Brasil! Viva Cuba!".

Segundo a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), a expectativa é que todos os médicos cubanos deixem o país até 12 de dezembro.