Primo de Richa viaja ao Líbano entre dois mandados de prisão

O primo do ex-governador Beto Richa (PSDB), Luiz Abi Antoun, que já foi preso por suspeita de envolvimento em três fraudes, em diferentes assuntos relacionados ao governo do Paraná, conseguiu autorização para viajar ao exterior e está no Líbano. Nesta quarta-feira (26), Luiz Abi foi um dos alvos de mandados de prisão (veja a íntegra) da 55ª fase da Operação Lava Jato, a Operação Integração II, que investiga fraude na concessão de rodovias federais no Estado. Em delação premiada, o ex-diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná Nelson Leal Junior afirmou que Luiz Abi foi “o principal operador do caixa geral de propinas do governador do Estado do Paraná”.

De acordo com a defesa, Luiz Abi obteve autorização para viajar ao exterior em julho deste ano. Ele foi preso temporariamente em 11 de setembro na Operação Rádio Patrulha, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que investiga fraude em licitação do Programa Patrulha do Campo, de manutenção de estradas rurais do Paraná. A operação também prendeu Beto Richa e outras 13 pessoas por quatro dias. Os investigados foram soltos cinco dias depois por decisão do ministro do Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal 9STF) e, então, Luiz Abi viajou para o Líbano, no domingo (23).

A autorização para que ele viajasse ao Líbano foi assinada pelo juiz Juliano Nanuncio, da 3ª Vara Criminal de Londrina, onde Luiz Abi é réu em outras duas ações na Operação Publicano, que investiga fraudes na Receita Estadual, e foi condenado em primeira instância em 2016 a 13 anos de prisão por fraude em licitação para conserto de veículos oficiais, na Operação Voldemort.

O procurador Diogo Castor de Mattos, da força-tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF), afirmou nesta quarta-feira (26) que já se sabia que ele estava fora do país. “Está no exterior. Já era de conhecimento e ele tinha autorização para deixar o país, apesar de envolvido em outro processo”, disse. O MPF informou que vai analisar as circunstâncias que permitiram que o suspeito deixasse o país.

O advogado Anderson Felipe Mariano, responsável pela defesa de Luiz Abi, informou que seu cliente está em viagem ao Líbano, com autorização da Justiça Estadual. Mariano ainda disse que vai informar ao juízo da 23ª Vara Federal sobre a condição do cliente e, na sequência, deve entrar com recurso pedindo a revogação da prisão temporária dele. Luiz Abi tem passagem de volta para o Brasil marcada para o dia 06 de outubro, mas ainda não há informação sobre uma volta antecipada. Sobre as invetigações, o defensor informou que Luiz Abi não tem relação com nenhum dos investigados e que só teve contato com Pepe Richa pelo grau de parentesco.