Princesa Eugenie usa vestido mais decotado que Meghan Markle

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A princesa Eugenie Victoria Helena de York, 28, se casou nesta sexta-feira (12) com Jack Brooksbank, 31, embaixador da marca Casamigos Tequila, que tem entre seus fundadores George Clooney. A cerimônia foi celebrada pelo deão de Windsor, o reverendo David Conner, na Capela de St. George do Castelo de Windsor, a mesma em que Harry e Meghan Markle se casaram em maio deste ano.

Neta da rainha Elizabeth 2ª, Eugenie é a filha mais nova do príncipe Andrew e da duquesa de York, Sarah Ferguson. Ela se tornou famosa por quebrar algumas regras da realeza, como no casamento de William e Kate Middleton, quando desfilou com um grande chapéu de penas que chamou a atenção da mídia.

Além disso, ela é a única da família real britânica a ter conta no Instagram aberta, e a levar uma vida comum. Ela é graduada pela Marlborough College e trabalha como diretora da galeria de arte Hauser & Wirth, em Londres. Eugenie e Jack namoraram por cerca de sete anos antes de ficarem noivos, em janeiro deste ano, na Nicarágua.

Se o local da cerimônia foi o mesmo do escolhido por Meghan e Harry, o vestido da princesa não seguiu na mesma linha da duquesa de Sussex. Meghan usou um elegante vestido de seda desenhado pela diretora artística da Givenchy com decote canoa.

Já Eugenie optou por um decote mais ousado, em formato de "V", que se estendia até as costas. Desenhado por Peter Pilotto e Christopher De Vos, que fundaram juntos a marca britânica Peter Pilotto em 2007, o decote foi um pedido da princesa Eugenie para deixar à mostra uma cicatriz de uma cirurgia feita quando tinha 12 anos para corrigir uma escoliose.

Segundo divulgou a BBC, Eugenie manterá seu título de princesa mesmo que opte por assumir o sobrenome do noivo, Brooksbank. Já o marido não poderá ganhar nenhum título, diferente do que aconteceu com Meghan, uma vez que Eugenie ocupa a nona posição da linha de sucessão britânica.

A princesa Eugenie chegou à capela St. George em Rolls Royce Phanton VI de 1977 acompanhada por seu pai, príncipe Andrew, e usando a Greville Emerald Kokoshnik Tiara, feita com diamantes e seis esmeraldas de casa lado, emprestada pela rainha Elizabeth 2ª.

Entre os convidados famosos estavam as modelos britânicas Cara Delevingne e Naomi Campbell, o cantor Robbie Williams chega com a sogra Gwen Field e sua mulher, Ayda Field, e a cantora Ellie Goulding, além dos membros da família real, inclusive Charlotte e George, que foram daminha de honra e pajem do casamento. A irmã mais velha de Eugenie, a princesa Beatrice, foi madrinha.

A lista de convidados estava em torno de 850 pessoas -frente aos 600, que estiveram no casamento de Harry e Meghan. Apesar de o evento ser pago pela família do noivo e da noiva, os gastos com segurança cabem ao estado, e ultrapassaram 2 milhões de libras ( R$ 9,9 milhões).

Segundo o jornal Daily Mail, o plano era que esses gastos saíssem em torno de 750 mil libras (R$ 3,7 milhões) e, por isso, a imprensa britânica criticou o valor do casamento. O casamento de Harry e Meghan custou, no total, 32 milhões de libras (R$ 161,5 milhões).

Como aconteceu em outros casamentos reais, para a cerimônia de Eugenie foram selecionadas 1.200 pessoas para ver de dentro da capela. Após o término do casamento, o casal fez uma passeio curto de carruagem ao redor do Castelo de Windsor, na cidade de Castle Hill, Windsor High Street e retornaram para o castelo em Cambridge Gate.

Em agosto, a princesa Egenie afirmou à Vogue britânica que realizaria uma cerimônia sem plástico. Na ocasião, ela disse que toda a sua casa era livre de plástico, em concordância com o seu ativismo. A filha mais nova dos duques de York é embaixadora do "Project O", que tem a finalidade de recuperar e proteger os oceanos.

Ela também recebeu do futuro marido um anel de noivado que gerou comparações com o anel de Meghan Markle, uma vez que o modelo seria bem maior e com o dobro do preço do recebido pela duquesa de Sussex. Ele possui uma rara pedra de safira Padparadsha rosada, decorado por diamantes, e é avaliado em US$ 140 mil (R$ 447 mil).

No quesito gastronomia, o casal contratou a designer de bolos sob medida, Sophie Cabot. "O bolo de red velvet e chocolate será tradicional, com um toque moderno", dizia um comunicado do Palácio de Buckingham. "Ele irá incorporar as ricas cores do outono em seu design e será coberto por um trabalho detalhado em açúcar."

Depois do casamento, acontecerão três festas: duas na sexta-feira (12) e uma terceira no sábado (13), que terá como tema "festival e parque de diversões" -Meghan e Harry tiveram apenas duas festas. Assim como o duque e a duquesa de Sussex, Eugenie e Jack farão um breve passeio de carruagem ao redor da igreja no dia da comemoração.

"É muito estressante porque você quer que seja tudo perfeito, mas depois percebe que vai estar com a pessoa que ama para sempre e nada mais importa", disse Eugenie sobre os preparativos, em entrevista à BBC.