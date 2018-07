Princesa Mako, do Japão, interage com exposição de arte em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em visita oficial ao Brasil, a princesa Mako, da família imperial japonesa, esteve na Japan House São Paulo na manhã deste domingo (22), onde conheceu as instalações da instituição ligada ao governo japonês e percorreu trecho da exposição em cartaz no local.

A passagem pelo centro cultural é parte da agenda de Mako, que está no país para celebrar os 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. O evento aconteceu antes da abertura do local para o público.

Acompanhada por Angela Hirata, conselheira especial e ex-presidente da instituição, a princesa conheceu a mostra "Aromas e Sabores", que propõe uma imersão na cultura japonesa através dos sentidos.

Mako chegou a interagir sentindo os cheiros dos frascos de perfume da instalação "Labirinto Olfativo Versão 4 - Descobrindo as Flores das Cerejeiras", da artista japonesa Maki Ueda. A exposição fica em cartaz até o dia 30 de setembro.

Para Carlos Roza, presidente-interino da Japan House São Paulo, a visita representa o reconhecimento por parte da elite japonesa da importância que a instituição alcançou como um pedaço do Japão destinado ao público brasileiro.

Esta é a primeira vez que um integrante da realeza nipônica visita o centro cultural. Inaugurado em maio de 2017, ele é uma iniciativa do governo japonês para divulgar a cultura e a arte contemporâneas do país.

São Paulo foi a primeira cidade no mundo a ter um espaço desses. Em dezembro do ano passado, Los Angeles também ganhou uma Japan House e, em junho deste ano, foi inaugurada a filial de Londres.

Agenda Neta do imperador Akihito e filha mais velha do príncipe Akishino, segundo na linha de sucessão imperial, Mako chegou a São Paulo no sábado (21) e já participou do Festival do Japão, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, onde viu apresentações de dança e músicas típicas.

A princesa Mako visitou, também nesta manhã, o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, no bairro da Liberdade, e segue para o interior do estado de São Paulo no período da tarde.

Ainda hoje ela passa pelas cidades de Marília e Promissão e, amanhã, visita Cafelândia e Araçatuba.