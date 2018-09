Principal assessor de Kassab vira réu sob acusação de enriquecimento ilícito

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal assessor do ministro Gilberto Kassab (PSD) na pasta de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Elton Santa Fé Zacarias tornou-se réu por improbidade administrativa numa ação em que é acusado de ter recebido R$ 200 mil de propina da Odebrecht em 2011. Ele é acusado de enriquecimento ilícito.

O assessor foi secretário de Habitação e de Infraestrutura Urbana e presidente da SP Obras na época em que Kassab (PSD) ocupou a Prefeitura de São Paulo, entre 2006 e 2012.

A ação contra Zacarias, proposta no final do ano passado, teve origem na delação da Odebrecht. A empresa relatou no acordo de delação que o então secretário pediu e recebeu R$ 200 mil de suborno para autorizar a empresa a montar um canteiro de obras no túnel que seria construído para ligar a avenida Roberto Marinho com a rodovia Imigrantes.

Segundo delatores da Odebrecht, o dinheiro foi entregue no gabinete de Zacarias. Ele assinou o contrato do túnel em dezembro de 2011 como presidente da SP Obras.

A implantação do canteiro permitia que a empresa começasse a receber pela obra. Delatores dizem que os R$ 200 mil correspondiam a 5% do que a empresa receberia pelas primeiras medições da obra (R$ 4 milhões, ainda de acordo com delatores).

A construção do túnel, um projeto de R$ 2,4 bilhões, foi cancelada pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT) em 2013. Haddad dizia que havia suspeitas de superfaturamento.

O juiz Fausto José Martins de Souza, que tornou Zacarias réu, também homologou um acordo da Odebrecht no qual a empresa se dispôs a pagar R$ 400 mil (o dobro do valor da suposta propina paga Zacarias) para a prefeitura a título de indenização. O acordo foi negociado pelo promotor Silvio Marques, que também ingressou com a ação contra Zacarias.

A decisão do juiz é da última terça (11).

Na véspera, Kassab tornou-se réu numa ação de improbidade sob acusação de ter recebido R$ 21,3 milhões da Odebrecht via caixa dois.

Questionada pela reportagem, a assessoria do ministério diz que o assessor de Kassab "não cometeu qualquer ilegalidade e irá provar ainda durante a instrução processual que não houve atos ilícitos". Segundo o ministério, "o procedimento adotado pela Justiça nesta semana se refere a acolhimento para apuração de fatos, e será objeto de defesa".

Kassab não irá afastar Zacarias pelo fato de ele ter se tornado réu, de acordo com a assessoria.

A defesa de Kasssab também irá recorrer na ação em que ele se tornou réu e diz que o ministro provará que é inocente e que a delação da Odebrecht é infundada.