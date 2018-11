Príncipe Harry diz que torce para que bebê real seja menina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se depender da vontade do príncipe Harry, uma princesinha (literalmente) virá ao mundo nos próximos meses.

Isso porque o nobre, que anunciou há alguns dias estar esperando o seu primeiro filho com a esposa, Meghan Markle, revelou que torce para que o bebê seja uma menina.

A declaração foi dada durante um evento de ciclismo em Sidney, e foi registrada em uma conta de Instagram administrada por fãs do casal real.

No vídeo, uma mulher grita para Harry enquanto ele caminha por uma rua da cidade australiana: "Eu espero que seja uma menina", ao que o príncipe prontamente responde: "Eu também".

A conta chega até a especular se Harry já não saberia de algo a mais além do que já foi divulgado. Isso porque, enquanto estavam em Melbourne, na sexta-feira (19), Harry e Meghan encontraram-se com uma fã com uma bebê chamada Harriet, a versão feminina de Harry na língua inglesa. "Esse é um ótimo nome", disse o príncipe.

O ANÚNCIO Harry e Meghan anunciaram a gravidez cinco meses depois do casamento deles em Windsor. Segundo o jornal inglês The Telegraphy, o casal deu a notícia à rainha e aos outros membros da realeza na última sexta (12), Dia da Criança, quando todos já estavam reunidos para celebrar o casamento da princesa Eugenie com Jack Brooksbank.

Filho do príncipe Charles e neto da rainha Elizabeth 2ª, Harry tem 34 anos. A atriz Meghan Markle tem 37. O casal está na Austrália em sua primeira viagem internacional oficial desde o casamento. Eles também passarão por Nova Zelândia, Fiji e Tonga. Meghan foi aconselhada por médicos a se proteger durante a viagem, pois alguns desses países tiveram surtos do vírus da zika.

Como de costume, Meghan aguardou as 12 semanas para fazer o anúncio da gravidez. Segundo Laura Hills, especialista em assuntos da realeza, os piores sintomas já passaram, mas todo o cuidado está sendo tomado durante a viagem do casal.

"A equipe ao seu redor sabe que uma turnê muito agitada pode prejudicá-la, e as medidas serão tomadas caso ela precise de uma pausa", informou Hills à revista inglesa OK.

Há semanas, Harry e Meghan se mudaram para uma casa fixa no Palácio de Kensington, depois de aguardar uma longa reforma. Segundo o jornal inglês Daily Mirror, os construtores terminaram a obra de 1,4 milhão de libras (R$ 7 milhões) do apartamento 1, que fica no lado oeste do palácio.

Foram feitos reparos no teto, e as janelas dos 21 cômodos foram trocadas. O andaime que protegeu o edifício durante toda a reforma foi removido. O casal será vizinho de porta do duque e da duquesa de Cambridge, Kate e William, que moram no apartamento 1A . Com a casa cercada de área verde, não vai faltar espaço ainda para os dois cachorros do casal. Guy, o velho amigo de Meghan, e Oz, o labrador que eles compraram, recentemente.