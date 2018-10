Príncipe Harry e Meghan esperam primeiro filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A duquesa de Sussex, Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito pelo Palácio de Kensington nesta segunda-feira (15). A realeza britânica não deu detalhes, mas o comunicado diz que o bebê deve nascer na primavera (outono no Brasil) de 2019. O anúncio vem cinco meses depois do casamento deles em Windsor.

Segundo o jornal inglês The Telegraph, o casal informou a rainha e outros membros da realeza sobre a gravidez na sexta (12), quando estavam reunidos para celebrar o casamento da princesa Eugenie com Jack Brooksbank.

Harry, filho do príncipe Charles e neto da rainha Elizabeth 2ª, tem 34 anos. A atriz Meghan Markle tem 37. O casal está na Austrália em sua primeira viagem internacional oficial desde o casamento. Eles passarão por Nova Zelândia, Fiji e Tonga.

Há algumas semanas, Harry e Meghan se mudaram para uma casa no Palácio de Kensington, que foi reformada. O casal será vizinho de porta do duque e da duquesa de Cambridge, Kate e William, que já têm três filhos, George, Charlotte e Louis.