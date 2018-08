Priscila Tossan é a participante do The Voice mais buscada na internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo dados coletados na rede durante as últimas 24 horas, a participante do The Voice Priscila Tossan, 28, é a mais buscada na internet.

O levantamento foi feito pelo Google, que listou os participantes que se apresentaram na noite desta quinta-feira (23), e elencou os que mais chamaram a atenção dos internautas.

Se comparada ao segundo colocado da lista, Edson Carlos, Priscila tem mais do que o dobro de participação nas buscas.

Enquanto a carioca do time de Lulu Santos tem 60,04% de participação nas buscas, Edson, do time de Ivete, tem 27,6%. Além disso, o nome de Priscila teve aumento de mais de 1.200% nas buscas pelo Google no último dia.

Morgana Rodrigues é a terceira da lista, com 4,59%, seguida de Isa Salles (4,55%) e Maraia Takai (3,23%).