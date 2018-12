Priyanka Chopra e Nick Jonas dançam com convidados em ritual pré-casamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Música, coreografias em grupo e figurinos indianos. Parece até um filme de Bollywood, mas é mais um episódio do casamento da atriz indiana Priyanka Chopra, 36, e do cantor americano Nick Jonas, 26.

Chopra divulgou neste domingo (2) registros do Sangeet, ritual musical que antecede o casamento indiano. Segundo veículos da mídia indiana, a festa teria acontecido na sexta-feira (30) à noite.

"Tudo começou como uma competição acirrada de música e dança entre famílias, mas terminou, como sempre, como uma celebração do amor", escreveu Chopra ao divulgar as fotografias. "Nick e eu estávamos ansiosos pelo Sangeet, outro ritual pré-casamento, e ver o que cada lado montou."

As imagens mostram o casal e amigos dançando e cantando sobre um palco, com direito a telão, luzes, figurinos e elementos de cenografia, como cadeiras, barco e ventilador para efeito de ventos.

"E que apresentação foi isso. Cada família contando nossa história por meio de canção e dança, com muitas risadas e amor. Nós dois ficamos repletos de gratidão pelo esforço, o amor e sorrisos, e vamos carregar as memórias dessa noite especial para o resto de nossas vidas. É um maravilhoso começo de uma vida de união de nossos amigos e família", completou a atriz.

A noiva também divulgou nos stories da rede social imagens de uma competição de críquete entre as famílias, ocorrida no mesmo dia em que realizaram o ritual mehendi, durante o qual a noiva ganha tatuagens de hena nas mãos e nos pés.

Segundo a revista People, o casal já teria se casado em uma cerimônia cristã, neste sábado (1º), em um dos palácios mais icônicos da Índia, o Umaid Bhavan, na cidade de Jodhpur. Ainda de acordo com a pubicação, foi o pai do noivo, Paul Kevin Jonas, que oficializou a união do casal.

A expectativa é de que uma cerimônia hindu seja realizada neste domingo (2), com os noivos dando sete passos ao redor de uma fogueira, no ritual mais importante da tradição, chamado de saptapadi.

Jonas e Chopra noivaram em julho deste ano, durante uma viagem do casal pela ilha grega de Creta, e celebraram na época com uma tradicional festa em Mumbai, na Índia.