Problemas na ‘Fazenda’ levam Mion a desabafar e a lembrar do começo da MTV

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Considerando o que a televisão aberta tem em suas prateleiras, o reality ‘A Fazenda’ está longe de ser um mau formato. Ao contrário. Se nunca alcançou tudo o que pode render, muito se deve aos vários problemas que o acompanham desde a primeira edição e que a Record tem dificuldades em resolver. Na segunda-feira, dia de formação de roça, se repetiram as falhas técnicas, uma vez mais deixando o apresentador Marcos Mion em uma situação das mais desagradáveis. Sem comunicação com os participantes, a saída que restou foi apelar para um break às pressas.Na volta, Mion conduziu os trabalhos sem teleprompter e sem o ponto eletrônico por onde recebe as orientações do diretor Rodrigo Carelli. Voo às cegas.Ao vivo e uma situação dessas, ninguém merece, daí até um justificado desabafo no Twitter. E tudo jogando contra a imagem do programa, não por acaso as dificuldades da sua produção em todas as edições. Um formato que prevê a presença de pessoas conhecidas, tem cada vez mais desconhecidos. Acina, reprodução de desabafo de Mion no Twitter:

Um detalhe...

A possibilidade de Tatá Werneck estrear seu programa na Globo poderá acontecer já no comecinho de 2019. E muito provavelmente com os melhores momentos do ‘Lady Night’, durante as férias do Bial.

... E outro

Porchat, na segunda-feira, durante toda a confusão do sai-não-sai da Record, afirmou que não sabe o que será dele em 2019. Numa dessas, ele sabe sim. Um programa no GNT, com formato bem semelhante do atual e liberdade muito maior de fazer o que bem entender.

Plano B

A Record decidiu produzir a macrossérie ‘Jezabel’, em 80 capítulos, como substituta de ‘Jesus’. O projeto original contemplava 20 episódios, mas, para dar mais tempo à equipe de “Gênesis”, optou-se por multiplicar sua duração.

Possibilidade

A produtora Casablanca teria condições de tocar os dois trabalhos – ‘Jezabel’ e ‘Gênesis’ -, mas somente se pudesse gravar uma delas em São Paulo. No Rio, os espaços estão todos ocupados pelos 65 cenários de “Jesus”. Daí a alternativa de uma outra produtora.

Era segredo

Na Teledramaturgia da Record, muita gente afirma que ‘Gênesis’, história sobre a criação do mundo, é um projeto de ninguém menos que Edir Macedo, líder da Universal e dono da Record. Daí o poderoso investimento que receberá.

Sainha justa

Um certo mal-estar, já contornado, envolveu SBT e Discovery nesses últimos dias. O estabelecido entre as partes é que os episódios, tanto o ‘BBQ’ quanto o ‘Bake Off Brasil’, só podem ser veiculados no YouTube depois de apresentados nas duas emissoras. Isso não vinha acontecendo. Agora, depois desse entrevero, ficou acertado que tal liberação só poderá acontecer 30 dias após a exibição nas duas.

Agora não

O estúdio de vidro do SBT, com vista para o Pico do Jaraguá, não saiu do papel. Ou, por enquanto, não vai sair. O orçamento não permite. Talvez mais na frente.

Arte de educar

Na virada de sexta para sábado, o GNT vai estrear o semanal “Corações e mentes, escolas que transformam”, uma produção da Marinha Farinha Filmes. O programa percorre São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas em busca de escolas que estão protagonizando grandes transformações na educação.

Suspense

Diante da decisão tomada por Simone e Simaria em paralisar todas as atividades até o final do ano, fica em questão a presença ou não da dupla no “The Voice Kids”. Em comunicado distribuído, elas só pretendem retomar as atividades em dezembro, no fim do tratamento de Simaria e muito depois do início das gravações do programa.

Vai que vai

A participação de Lucélia Pontes como Jennifer, falsa filha de Luzia (Giovanna Antonelli) e Beto Falcão (Emílio Dantas), em “Segundo Sol”, já começou, mas não tem data para acabar. As cenas desta quarta-feira com o trio serão na fictícia Boiporã.

(Crédito Victor Pollak/Globo)

Bate – Rebate

O filme ‘Um Dia Qualquer’, que está com seus trabalhos disparados no Rio, também será exibido pelo canal Space..

... O protagonista, Augusto Madeira, faz o Quirino, um ex-policial que exerce o poder paralelo no bairro onde vive e resolve enveredar para a política...

... A proposta é mostrar a dura realidade de algumas localidades no Rio.

Johnny Massaro, Rocco Pitanga e Sérgio Loroza também fecharam para o elenco do filme ‘O riso de Ariano’...

... Um trabalho baseado em cinco contos de Ariano Suassuna, adaptados por João Falcão...

... Que depois do cinema, vai ganhar formato de série na Globo.

A atriz Raphaela Palumbo é a mais nova contratada do Shoptime. Depois de conquistar o segundo lugar no reality ‘Procura-se: um apresentador’, ela passou a integrar o elenco fixo da casa.

Adaptado em mais de 50 países, o ‘MasterChef’ é considerado pelo Guinness, livro dos recordes, o maior formato televisivo de culinária no mundo. Na segunda-feira, a versão brasileira do programa atingiu a marca de 2 milhões de inscritos no seu canal oficial no YouTube.

Já foram definidos os participantes da edição do ‘Super Chefinhos’, que estreia segunda-feira no ‘Mais Você’, na Globo...

São eles: Serginho Rufino, Xande Valois, Duda Wendling, Nathalia Costa, Augusto Michel, Guilherme Martinez, Lorena Fiori e Rafa Gomes.

C´est fini

A formatação do elenco da nova novela do Walcyr Carrasco tem prioridade na dramaturgia da Globo. Além dele, Silvio de Abreu e a diretora Amora Mautner também estão diretamente envolvidos com isso. Entre os diversos nomes cotados, o de Paolla Oliveira tem grandes possibilidades de ser definido para um dos principais papéis. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!