Processo de investidores estrangeiros contra Petrobras avança na Holanda

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Uma corte da Holanda decidiu que uma ação coletiva de acionistas e detentores de títulos da Petrobras contra a estatal por causa de perdas causadas pelo esquema de corrupção montado na empresa pode seguir adiante.

A decisão de quarta-feira (19) do tribunal distrital de Roterdã favorece a Fundação de Compensação da Petrobras Stichting.

A entidade representa investidores de todas as nacionalidades, com exceção da americana (ou daqueles que fizeram, no mercado dos Estados Unidos, transações financeiras envolvendo a empresa estatal brasileira).

Esses últimos já foram contemplados por um acordo de quase US$ 3 bilhões (R$ 12,3 bilhões) em compensações anunciado pela Justiça americana em janeiro deste ano.

A Stichting busca o reconhecimento judicial de que a Petrobras agiu de modo ilícito ao encobrir o intrincado esquema de corrupção que desfalcava seu caixa e emitir títulos sem informar os compradores sobre sua situação real da empresa.

A ideia é que, a partir de uma eventual primeira sentença favorável aos investidores, a estatal seja constrangida a firmar um acordo nos moldes do americano --ou, alternativamente, enfrente centenas de processos individuais visando ressarcimento.

Por enquanto, porém, trata-se de apreciar o mérito do pleito da Stichting, que ingressou com a ação em janeiro de 2017.

"Não entendo como a Petrobras faz acordo com investidores americanos, mas não com os de outros países", disse por telefone o advogado Flip Wijers, chefe da banca de Amsterdã que representa a Stichting.

"A empresa diz ser vítima [do esquema investigado pela Lava Jato], mas aceita pagar US$ 3 bilhões. [A explicação] é simples: eles têm mais medo da Justiça americana do que de outras."

O processo corre na Holanda porque é lá que fica a Petrobras Global Finance, subsidiária que, até 2015, emitiu títulos no valor total de € 47,9 bilhões (R$ 230,6 bilhões).

O que o tribunal de Roterdã fez na quarta foi reconhecer sua jurisdição sobre o caso, contestada pela estatal brasileira.

Agora, a Petrobras terá cerca de um mês para apresentar uma primeira resposta escrita à corte, que será seguida por uma réplica da Stichting. Uma audiência preliminar foi marcada para 18 de dezembro.

Em nota divulgada na quarta, a estatal ressaltou que "não houve análise de mérito, uma vez que o tribunal se manifestou apenas sobre questões processuais" e negou "todas as alegações apresentadas pela fundação".

A Petrobras destacou que autoridades brasileiras, até mesmo o STF (Supremo Tribunal Federal), reconhecem que a empresa foi vítima de um esquema de corrupção.