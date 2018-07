Processo de plágio contra diretor vencedor do Oscar é arquivado

Da redação

O juiz federal Percy Anderson, da corte distrital da Califórnia, arquivou o processo iniciado por David Zindel acusando o diretor Guillermo Del Toro de plágio. Zindel é filho de Paul Zindel, dramaturgo autor da peça ‘Let Me Hear You Whisper’, escrita em 1969 e que teria elementos muito semelhantes com o filme ‘A Forma da Água’. Na peça, um cuidador introvertido forma uma estranha amizade com um golfinho enquanto trabalha em um laboratório militar durante a Guerra Fria. Quando descobre que o animal será morto, ele cria um plano para libertá-lo. Em ‘A Forma da Água’, uma mulher estabelece uma relação sentimental com uma criatura do mar presa em um laboratório militar durante a Guerra Fria e desenvolve um plano para libertá-la, evitando sua morte. O filme de Del Toro arrematou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

Inglaterra



Paul McCartney anuncia show surpresa em Liverpool para hoje

O ex-Beatle Paul McCartney revelou que vai fazer um show surpresa em sua cidade natal, Liverpool, hoje, sem revelar, porém, o local da apresentação. O anúncio foi feito durante a transmissão ao vivo, nesta quarta, em seu Facebook, em meio a um evento de perguntas e respostas do qual participou na escola em que estudou na juventude, o hoje LIPA (The Liverpool Institute for Performing Arts). A ação de Paul é para promover seu novo álbum, Egypt Station, que chega às lojas em 7 de setembro, com uma pintura sua como capa.

Música



Thirty Seconds to Mars confirma show em Curitiba

O grupo Thirty Seconds to Mars confirmou ontem o seu primeiro show em Curitiba. A apresentação será no dia 30 de setembro, no palco do Teatro Positivo. Após cinco anos de seu último trabalho, ‘Love, Lust, Faith and Dream’, o grupo norte-americano Thirty Seconds to Mars apresentou ao público ‘America’, seu quinto disco de estúdio, em abril deste ano. Mesmo antes de seu lançamento oficial, o álbum figurou no topo das paradas com o single ‘Walk On Water’, que ficou durante cinco semanas em primeiro lugar do Billboard’s Rock Airplay Chart e por quatro semanas em primeiro lugar no Mediabase Alternative Chart. ‘America’ ainda estreou em segundo lugar na lista do Billboard 200, um marco na carreira do grupo. Ingressos à venda para o público geral a partir de 31 de julho. Thirty Seconds to Mars é uma banda de Los Angeles formada por Jared Leto (Ator que já ganhou um Oscar de melhor coadjuvante) e Shannon Leto. O grupo recebeu inúmeros prêmios e elogios ao longo de sua carreira, incluindo uma dúzia de prêmios na MTV, um Billboard Music Award e um recorde mundial do Guinness pela turnê mais longa da história.

Susto



Ex-marido de Lulu Santos fala sobre novo relacionamento do cantor

Após o cantor Lulu Santos assumir um relacionamento com outro homem nessa terça-feira (24), o ex-marido dele se manifestou para dizer que eles foram casados 14 anos e que o relacionamento acabou em abril. O ex-marido é Bruno Azevedo, um dos empresários do artista. A informação é do colunista Léo Dias, do Jornal ‘O Dia’. De acordo com a publicação, Bruno tem 37 anos e confirmou que a relação entre eles terminou em abril deste ano, mas que seguem até hoje trabalhando juntos. “Continuo cuidando da carreira dele, fechando shows… Agora mais do que nunca! O fato de eu trabalhar com ele me deu estofo para entender toda a estrutura que cerca o Lulu”, afirmou.

Níver do dia

Mick Jagger

músico britânico

75 anos