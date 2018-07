Processo de pré-seleção busca profissional para cargo de secretário Regional de Educação

Redação Bem Paraná com assessoria

Brasileiros de todos os Estados têm até 12 de novembro para se candidatar à vaga de secretário(a) Regional de Educação do Codinorp (Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná), que é formado por 10 municípios da região.

Inédita no país, a iniciativa é liderada pelo consórcio e apoiada pelo Vetor Brasil, organização sem fins lucrativos que identifica e seleciona profissionais de excelência para atuar na gestão pública. A meta é criar uma administração mais eficiente e garantir melhores resultados de aprendizagem nesses municípios.

Os interessados em participar do processo devem acessar o site www.aliancapelaeducacao.org para obter mais informações sobre o cargo e fazer a inscrição, que é gratuita.

O novo cargo é uma parceria entre o projeto Aliança Regional pela Educação do Codinorp e o Programa Líderes de Gestão Pública, iniciativa do Vetor Brasil para apoiar e identificar profissionais para postos de liderança em governos. O Vetor Brasil conduzirá todas as etapas da pré-seleção e, ao final do processo, o Consórcio irá entrevistar os finalistas escolhidos pela organização e decidirá quem será o novo secretário.

Estamos em busca de uma pessoa empreendedora, que se proponha a participar de um projeto inovador e com grande potencial de impacto em escala, reforça a diretora-executiva do Vetor Brasil, Joice Toyota.

O Codinorp é integrado pelos municípios de Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Lupionópolis, Miraselva, Primeiro de Maio, Porecatu e Prado Ferreira. O postulante ao cargo precisará estar disponível para residir nessa região, detalha Joice.

A iniciativa de uma aliança voltada a políticas educacionais em nível regional é incipiente no Brasil, mas existem exemplos bem-sucedidos em países como a Alemanha e os Estados Unidos. Nos EUA, por exemplo, existem os chamados distritos escolares - entidades públicas responsáveis pela oferta de serviços educacionais em nível local, atendendo a um grupo de prefeituras.

O processo de pré-seleção

O processo de pré-seleção será dividido em diversas etapas, que incluem análise curricular, referências profissionais, entrevista por competência e estudo de caso, sabatina dos finalistas com participação popular e entrevistas com banca avaliadora.

Os interessados em participar devem ter experiência em cargos de liderança no setor público ou privado, perfil empreendedor e com habilidades de liderança. A organização busca candidatos com características agregadoras, que sejam capazes de conectar estratégias dos 10 municípios para promover soluções eficazes para a educação pública regional.

Embora o cargo de secretário(a) Regional de Educação seja inédito no Brasil, o Vetor Brasil tem ampla experiência em buscar e desenvolver profissionais para cargos da alta administração. Na cidade de Londrina, por exemplo, a organização realizou, no fim de 2016, a pré-seleção para o posto de secretário(a) Municipal de Educação. No total, 129 pessoas disputaram a vaga e a nomeada foi a professora, advogada e ex-Secretária Municipal de Educação de Ourinhos (SP) Maria Tereza Paschoal, que assumiu o cargo em janeiro deste ano. Maria Tereza foi selecionada pelo prefeito da cidade, Marcelo Belinati (PP-PR), após o Vetor Brasil ter encaminhado a Belinati os nomes dos finalistas.