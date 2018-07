Processo seletivo da Ferroeste termina na quinta-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

O prazo para fazer a inscrição no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Ferroeste termina nesta quinta-feira, 21. São onze vagas para os cargos de maquinista (7), operador de manobra (2) e eletricista de locomotiva (2). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no exclusivamente, no endereço www.ferroeste.pr.gov.br . O PSS constará de duas etapas. A primeira é a Prova de títulos, em 4 de janeiro de 2018, aplicada a todos os candidatos. Possui caráter classificatório e eliminatório. A segunda etapa é a realização de exame pré-admissional para verificar se o candidato preenche todos os requisitos para a investidura no emprego público e para o desempenho das funções do cargo para o qual foi aprovado. Também é de caráter eliminatório.O PSS se destina a admissão de pessoal por tempo determinado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O prazo de validade é de doze meses, contado a partir da data de publicação do Edital de Homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Paraná, prorrogável por uma única vez, por igual período, a critério da Ferroeste.As informações oficiais do processo de inscrição e da realização das provas e exames do PSS/2017 devem ser acessadas por meio de destaque que se encontra no menu vertical direito do site da Ferroeste com o título Processo Seletivo Simplificado – 2017.Através do link, o candidato tem disponíveis informações gerais sobre o PSS, o conteúdo completo do Edital (que deve ser lido com muita atenção) e à ficha de inscrição. Em caso de problemas de acesso, entrar em contato com o Departamento de Tecnologia da Informação, telefone: (45) 3902-1942, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira.