Procura por serviços do Detran está 50% maior em janeiro

AEN

O movimento nas unidades do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) cresceu cerca de 50% neste mês de janeiro, principalmente nas maiores cidades do Estado. As maiores demandas referem-se a serviços de veículos e habilitação – registro de carros novos e a entrega e retirada de CNH suspensa – além do esclarecimento de dúvidas quanto ao IPVA e o Seguro DPVAT. O atendimento foi reforçado para evitar transtornos. O Detran orienta os usuários que utilizem o Detran fácil, que disponibiliza cerca de 20 serviços nos terminais de autoatendimento, pela internet, aplicativo de celular e TV digital.

De acordo com o diretor-geral do Detran, Marcos Traad, o movimento deve diminuir no próximo mês. O aumento na demanda é normal para o período, mas estamos com mais gente procurando o atendimento presencial para solucionar questões que podem ser feitas online, disse. Além dos feriados, muita gente viajou no período de Natal e Ano-Novo e agora volta com prazo para dar andamento em processos e documentação. Há ainda quem aproveita o décimo terceiro salário para quitar débitos ou tirar a habilitação, completa Traad.

REFORÇO

Para evitar maiores transtornos o Detran reforçou as equipes de atendimento ao público e garante diferentes plataformas de serviços digitais. Desde 2011, já são 15 milhões de atendimentos pelo sistema Detran Fácil. Os usuários podem solicitar documentos, agendar aulas e exames, até entrar com recursos de multas sem precisar ir até uma sede física do departamento. É bom para quem usa e também para quem depende do atendimento presencial, já que a demanda no balcão também diminui, destaca o diretor-geral.

Nos terminais de autoatendimento é possível realizar serviços e já pagar guias com cartão de débito de qualquer banco. São 282 equipamentos, espalhados em Ciretrans, shoppings, mercados, universidades e, em Curitiba, nas Ruas da Cidadania

SERVIÇOS

Através do Detran Fácil, na área de Habilitação, o usuário pode solicitar renovação de CNH, CNH definitiva, emissão da segunda via da CNH e Permissão Internacional - PID, além de agendar e verificar resultados de exames. Também estão disponíveis a impressão da Guia de Reteste – Exames, consulta à pontuação da CNH, agendamento e cancelamento de Disciplina – Reciclagem.

Na área de veículos, os serviços são: Extrato de Débitos, segunda via licenciamento (CRLV), pagamento do licenciamento, consulta do envio do licenciamento CRLV, pagamento de multa, extrato de multas pagas, impressão da guia do licenciamento, agendamento de vistoria, reimpressão do protocolo de agendamento e pagamento do processo de veículo.

CIDADES

Na sede do Detran no bairro Tarumã, em Curitiba, cerca de 600 pessoas estão sendo recebidas diariamente no Atendimento, mais 200 pessoas no setor de multas, além do balcão de dúvidas e da biometria. O número é bem maior que a média normal – em torno de 350 atendimentos e quase 100 recursos de multas são registrados diariamente.

Ainda na Capital, nos postos do Hauer e do Centro o movimento está 30% acima do que nos demais meses do ano, chegando à 450 pessoas por dia. O horário de maior procura é entre às 11h30 e às 14h.

Na unidade do Departamento em Maringá, onde são cerca de 250 atendimentos diários, sem contar exames e vistorias, o número saltou para quase 400. Em Cascavel, nas primeiras semanas de 2018, foram distribuídas cerca de 500 senhas por dia, quando nos demais meses são 250. Em Londrina, a média que era de 250 pessoas recebidas diariamente pulou para 350 desde 1º de janeiro.