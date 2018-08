Procura-se 250 mil profissionais de tecnologia no Brasil

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Você sabia que atualmente as vagas de trabalho que mais precisam de profissionais são de tecnologia? Segundo o Relatório de Trabalho Independente e Empreendimento 2018, feito pela Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a América Latina, das categorias mais contratadas para trabalhos freelancers, TI e Programação (30%) e Design e Multimídia (28%) são as mais buscadas.

De acordo com a consultoria americana IDC, existem cerca de 250 mil postos de trabalho para profissionais de tecnologia no Brasil, um setor que movimentou US$ 38 bilhões só em 2017. Nesse cenário, temos a Revelo, plataforma de recrutamento digital que, diferentemente dos sites de empregos, não são os profissionais que têm que se candidatar às vagas. Eles passam por um processo seletivo na plataforma e os aprovados ficam disponíveis em um marketplace para as empresas ativas. O grupo Movile, um dos líderes globais de marketplaces móveis, tem como objetivo contratar 1000 profissionais em tecnologia até o final de seu ano fiscal, que acontece em março de 2019.

Com a mesma necessidade, a Glovo, startup espanhola de entregas rápidas, está recrutando brasileiros para trabalharem com Backend Engineer, Frontend Engineer, Android Engineer e IOS Engineer, na Espanha. Enquanto isso a Ciclic, primeira fintech de previdência complementar 100% digital, também busca desenvolvedores e programadores para aumentar o time de tecnologia.

Para ajudar os profissionais a se capacitarem para essa demanda, a Digital House, hub de educação para a formação de profissionais de alta performance para o universo digital, vem implementando iniciativas para incentivar a movimentação desse mercado. Além dos cursos, que em apenas cinco meses já formam alunos prontos para o mercado de trabalho, a escola promove constantes eventos de capacitação e de busca por colocação.