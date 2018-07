Procura-se FH

Para participar das comemorações dos 25 anos de lançamento da linha de caminhões FH, a Volvo está a busca da unidade mais antiga do modelo em circulação no país. A importação da Suécia foi feita em 1.994 e com certeza ainda estão nas estradas.Quem tiver alguma pistas sobre estes caminhões pode entrar em contato comido diretamente, na página Nilton Saciotti no facebook ou email [email protected], e enviar fotos, placa, chassi e nome do proprietário que encaminho para a Volvo para verificação.

Clássicos Ford



A maior coleção de carros clássicos da Ford do mundo, reconhecida pelo Livro Guiness dos Recordes em 2002, foi a leilão na Holanda. Os mais de 220 veículos compunham o acervo do Museu Den Hartogh, que o empresário do ramo de transporte Piet den Hartog formou durante 50 anos. Entre eles, preciosidades como Modelos A, T, V8, caminhões e vans de várias épocas em estado surpreendente de conservação. A coleção completa foi leiloada no sábado (23), atraindo ofertas de todo o mundo. O total combinado da venda foi de impressionantes € 6.157.353 (aproximadamente R$ 27.226.000). A troca de lances mais longa foi de um Ford Model B Side Entrance Tonneau, vendido por € 419.750 (cerca de R$ 1.856.000) - mais de sete vezes que o estimado e um preço recorde mundial. Confira vídeo e mais fotos dos modelos em ww.blogdosaciotti.com.br

Nono Renault



No Salão do Automóvel de Moscou de 2018, a Renault apresentará a estreia mundial de um crossover do segmento C da Renault. A Rússia será o primeiro país a vender este novo modelo, mas já há estudos para a vinda para o Brasil. O novo veículo é um utilitários esportivo, um apresentado teaser do novo SUV, exibe a dianteira do modelo envolta por sombras, com luzes de condução diurna de LEDs integradas aos faróis.