Procurador da Lava Jato critica indulto de Natal a presos por corrupção

Redação Bem Paraná

O procurador Deltan Dallagnol, que nos últimos anos ganhou notoriedade ao investigar e coordenar a Força Tarefa da Lava Jato, criticou por meio de suas redes sociais a concessão de indultos de Natal aos precos da Operação e o ministro da Justiça, Torquato Jardim.



Sempre ventilado como um possível nome para a disputa de cargos eletivos em 2018, Dallagnol reclama que o indulto aos apenados na Lava Jato não ajuda em nada o sistema carcerário. Segundo ele, hoje um corrupto condenado a 12 anos de prisão tem a pena perdoada (indultada) em três ou até mesmo em dois anos, se tiver de 70 anos de idade.



"Livrá-los (os réus da Lava Jato) não ajuda nada no objetivo declarado do indulto natalino, que é diminuir a superpopulação carcerária, porque há poucos corruptos cumprindo pena no Brasil", escreveu o procurador em sua página no Facebook.



Confira o que escreveu o procurador em seu perfil no Facebook:

Ministro da Justiça Torquato Jardim está determinado a manter as regras que beneficiam os réus da #LavaJato e outros corruptos, favorecendo o indulto de suas penas, sem que isso ajude em nada o problema carcerário.

Parece absurdo e é: hoje um corrupto condenado a 12 anos tem a pena perdoada (indultada) em 3 e, se tiver mais de 70 anos, em 2 anos. Livrá-los não ajuda nada no objetivo declarado do indulto natalino, que é diminuir a superpopulação carcerária, porque há poucos corruptos cumprindo pena no Brasil.

Por isso, o próprio Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que assessora o MJ nesse assunto, foi contra o indulto a corruptos (noticiei aqui, em 17/11: https://www.facebook.com/deltan.dallagnol/posts/1586667204710316).

Por isso também, a força tarefa da Lava Jato também foi contra o indulto dos corruptos em carta detalhada e justificada, que mostra como não faz sentido perdoar a pena deles (noticiei aqui, em 10/11: https://www.facebook.com/deltan.dallagnol/posts/1582734945103542).

Contudo, o pior surdo é o que não quer ouvir. Mudar o indulto agora colaboraria para fazer justiça nas dezenas de casos de políticos e empresários corruptos e poderosos que, enfim, estão respondendo por seus crimes. Então é melhor deixar como está, não é?