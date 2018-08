Procuradoria contesta registro de candidatura de Garotinho

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pediu nesta segunda-feira (20) o indeferimento do registro de candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (PRP) ao cargo de governador do estado.

O procurador Sidney Madruga considerou que Garotinho está impedido de concorrer em razão da Lei da Ficha Limpa. O candidato do PRP foi condenado pelo Tribunal de Justiça por improbidade administrativa em maio deste ano, sob acusação de fraudes na saúde durante o mandato de sua mulher, Rosinha Garotinho, no estado (2003-2006).

Garotinho afirmava que o caso não poderia ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa porque a decisão não apontou enriquecimento ilícito de sua parte. O procurador Sidney Madruga, contudo, entendeu que o acórdão do tribunal aponta enriquecimento ilícito de outro envolvido no caso.

A condenação é referente a suposto desvio de R$ 234,4 milhões da secretaria de Saúde do Rio, entre 2005 e 2006, quando a mulher de Garotinho, Rosinha Matheus, era governadora do Estado.