Procuradoria denuncia 16 sob suspeita de esquema de propina na CEF e no FI-FGTS

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O MPF (Ministério Público Federal) em Brasília denunciou nesta sexta (5) os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha (RJ) e os ex-ministros Geddel Vieira Lima (BA) e Henrique Eduardo Alves (RN), todos do MDB, além de empresários, servidores públicos e operadores do mercado, por envolvimento em suposto esquema de corrupção para liberar investimentos da Caixa Econômica Federal a grandes empresas.

Os casos foram investigados nas operações Sépsis e Cui Bono, da Procuradoria da República no Distrito Federal. Os acusados devem responder por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Os investigadores pedem, no total, multa e reparação de danos acima de R$ 3 bilhões.

Empregados da Caixa, ligados aos emedebistas, seriam os responsáveis por repassar informações privilegiadas aos políticos e operadores financeiros sobre os projetos. Caberia a eles também agir internamente para beneficiar as empresas pleiteantes ou influenciar as decisões dos comitês da Caixa ou do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Os políticos, segundo o MPF, recebiam as informações privilegiadas e, assim, cobravam propinas dos empresários para que seus aliados na Caixa destravassem aportes financeiros. Os recursos teriam sido pagos em espécie ou por meio de notas fiscais frias emitidas pelas empresas corruptoras a firmas do esquema.

Os crimes denunciados foram delatados pelo ex-vice-presidente da Caixa Fábio Cleto e o corretor Lúcio Bolonha Funaro, apontados como operadores do MDB em casos de corrupção, além de executivos da JBS. Além de Geddel, Cunha, e Alves, foram denunciadas 13 pessoas, entre as quais o ex-vice da Caixa Roberto Derziê de Sant'anna, ligado ao presidente Michel Temer.

O presidente e seus aliados já foram denunciados por integrar uma organização criminosa que desviava recursos de vários órgãos, inclusive a Caixa. No caso de Temer, no entanto, o processo foi suspenso pela Câmara até que ele encerre seu mandato.

Em colaboração, Funaro afirmou que as propinas eram calculadas com base num percentual sobre o valor liberado, em geral 3%. A distribuição desses recursos era feita na proporção de 50% para Geddel, 30% para Cunha e 20% para ele.

O advogado de Cunha, Délio Lins e Silva, disse em nota que a acusação desta sexta "não passa de um remendo da Operação Sépsis, trazendo apenas fatos requentados, com acusações baseadas em palavras de delatores, desacompanhadas de quaisquer elementos de prova".

Marcelo Leal, que representa Alves, não se manifestou, justificando que ainda não leu as denúncias. A defesa de Geddel não respondeu a contato da reportagem.

A J&F disse em nota que o MPF não ofereceu denúncia contra Joesley Batista em obediência ao acordo de colaboração firmado com a PGR e homologado pelo STF.

Já a Caixa disse que as informações são repassadas às autoridades policiais. O banco disse que coopera integralmente com as investigações.