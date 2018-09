Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção industrial nacional caiu 0,2% no mês de julho deste ano, na comparação com o mês anterior, informou o IBGE nesta terça-feira (4). A maior queda veio da categoria de Bens de Capital, com um recuo de 6,2%.

Apesar do recuo na relação com junho de 2018, o mês teve crescimento de 4% se comparado com julho do ano passado.