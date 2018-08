Produção industrial sobe 13% em junho e recupera queda provocada por paralisação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção industrial no Brasil cresceu 13,1% em junho, na comparação com maio, na maior alta da série histórica, iniciada em 2002, segundo dados do IBGE.

O crescimento, com ajuste sazonal, recupera os reflexos da paralisação dos caminhoneiros no desempenho de maio, quando o setor teve queda de 11%, a pior desde 2008.

Na comparação com junho de 2017, a indústria cresceu 3,5% em junho de 2018, depois do recuo de 6,6% do mês anterior, quando interrompeu 12 meses consecutivos de taxas positivas.