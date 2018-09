Produtor do Vila Sésamo afirma que personagens fantoches são gays; criador rebate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de muitos e muitos anos, o roteirista norte-americano do seriado Vila Sésamo, até 1998, Mark Saltzman, contou ao portal Queerty que os personagens principais da animação, Beto e Ênio (Bert e Ernie, no original), foram pensados como um casal gay. O programa infantil estreou nos Estados Unidos em 1969 como Sesame Street e, em 2007, ganhou uma versão brasileira exibida pela TV Cultura.

A inspiração, inclusive, diz Saltzman, vem de um caso de amor do próprio roteirista. "Eu não tinha outra maneira de contextualizá-los. Mais de uma pessoa se referia a mim e a Arnie [Arnold Glassman, editor de filmes, seu namorado] como Bert e Ernie", disse.

Ele completa. "Eu me lembro de uma vez que uma criança em idade pré-escolar, em São Francisco, nos Estados Unidos, se virar para a mãe e perguntar: 'Beto e Ênio são amantes?'. O que, vindo de uma criança, foi divertido", relatou o roteirista. A comunidade gay norte-americana sempre teve adoração pelos fantoches. Depois que o casamento entre casais do mesmo sexo foi permitido no país, a comunidade até fez uma petição para que, na animação, ambos se casassem também.

Porém, a revelação não caiu bem para o criador dos personagens, o diretor anglo-americano Frank Oz, que, em seu Twitter, rebateu. "Parece que o Sr. Mark Saltzman foi perguntado se Beto e Ênio são gays. Tudo bem que ele sinta que eles são. [Mas] eles não são, é claro. Isso realmente importa? Qual a necessidade de definir as pessoas somente como gays?", escreveu.

A associação americana Sesame Workshop, responsável pela produção do programa, também foi ao Twitter rebater o roteirista. Para eles, os fantoches são apenas "melhores amigos e não têm uma orientação sexual".