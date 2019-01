Produtores de 'Family Guy' afirmam que série não terá mais piadas homofóbicas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se depender dos produtores Rich Appel e Alec Sulkin, a série "Family Guy", em português "Uma Família da Pesada", não dará mais espaço à piadas de cunho homofóbico, como acontece há quase 20 anos.

Em entrevista ao portal TVLine, os produtores apontaram para os novos rumos da história e disseram que a série já vem mudando de postura. Inclusive há uma cena em que o próprio personagem central, Peter Griffin, diz que a série está "tentando superar" esse tipo de comédia.

"Se você assistir a uma série de 2005 ou 2006 e colocar ao lado [episódios] de uma série de 2018 ou 2019, elas terão algumas diferenças. Algumas coisas que nós nos sentíamos confortáveis em falar e fazer piadas àquela época, hoje, entendemos que não são aceitáveis", disse Sulkin.

As mudanças da sociedade foram um ponto interessante a ser entendido, de acordo com Appel. "Se uma série ficou literalmente 20 anos no ar, a cultura mudou. O clima é diferente, a cultura é diferente e nossas visões são diferentes. Elas foram moldadas pela realidade ao nosso redor. Então eu acho que a série precisa mudar e evoluir de diversas maneiras", destacou.

A animação é transmitida na TV desde 1998 pela FOX. A atração, que sempre percorreu pelo politicamente incorreto, também mexe com o presidente norte-americano, Donald Trump. Recentemente, "Family Guy" mostrou o presidente levando uma surra e recebeu críticas. Mas as piadas já afetaram outros presidentes, como Bill Clinton e Barack Obama.