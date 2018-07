Produtores de leite recebem apoio de R$ 850 mil do governo federal

Redação Bem Paraná com assessoria

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) irá adquirir 61 toneladas de leite em pó de agricultores familiares do Paraná. A ação ocorrerá por meio de por meio de Compra Direta do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e beneficiará 107 pequenos produtores da Cooperativa Agroindustrial de Captação de Leite (COOPLEITE) e da Cooperativa Agroindustrial de Londrina. Para a aquisição, serão destinados cerca de R$ 850 mil do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Cooperativas de todo o país puderam participar da compra. No Paraná, os dois projetos apresentados foram contemplados. A medida ocorre como forma de regular o mercado e sustentar o preço ao pequeno produtor, uma vez que o valor de comercialização do leite em pó está em queda no estado.

O produto adquirido será doado a pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional, conforme demanda do MDS.

A compra foi autorizada pelo Grupo Gestor do PAA, que reajustou os preços de referência de R$ 12 para R$ 13,94 o quilo. Os valores não eram corrigidos desde 2012. Em todo país estão sendo investidos R$ 15 milhões para a compra do leite em pó.

A Compra Direta da produção da agricultura familiar ocorre quando os preços de mercado estão baixos ou quando há necessidade de atendimento de demandas por alimentos para populações em condição de insegurança alimentar, ajustando a disponibilidade de produtos às necessidades de consumo.