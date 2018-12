Produtores rurais indicam deputado do PP para ministério

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes do setor agropecuário reunidos na tarde desta quarta (31) no Rio de Janeiro decidiram propor ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), o nome do deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS) para assumir o comando do novo Ministério da Agricultura e Meio Ambiente.

Quem fará essa indicação em nome dos produtores rurais será o presidente da UDR (União Democrática Ruralista), Luiz Antônio Nabhan Garcia, amigo do presidente eleito e seu principal conselheiro para o setor agropecuário.

Goergen agrada os produtores porque tem histórico de atuação tanto na pasta da Agricultura como na defesa do setor no Congresso por meio da bancada ruralista. Ele foi assessor de Pratini de Moraes na Agricultura (1999-2003).

O deputado confirmou a movimentação, mas preferiu não comentar temas da pasta neste momento.