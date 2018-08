Produtores temem que edital da Ancine concentre recursos em duas empresas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É uma polêmica de R$ 150 milhões -ou cerca de um quinto da verba anual destinada à atividade audiovisual no país.

Produtores e distribuidores brasileiros estão mobilizados contra as regras de um edital de fomento recém-lançado pela Ancine (Agência Nacional do Cinema). As principais queixas são: 1) ele permite a concentração de recursos nas mãos de poucas empresas; 2) ele reduz as cotas a projetos vindos de fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro.

A Ancine refuta essas críticas.

O programa em questão é o edital de fluxo contínuo, composto por R$ 150 milhões e voltado à produção de filmes de ficção, animação e documentários. Lançado no mês passado, ele usa um sistema de pontuação como critério para a distribuir os recursos. A pontuação depende da qualificação da produtora, da distribuidora e do diretor do projeto.

Cena do filme "Os Farofeiros", de Roberto Santucci Divulgação Cena do filme "Os Farofeiros", de Roberto Santucci Assim, por exemplo, se um projeto for proposto por uma distribuidora de cinema hipotética, 50% do peso dessa pontuação terá que estar relacionado ao desempenho de público de seus filmes anteriores. Outros 10% terão de dizer respeito ao desempenho comercial e artístico do diretor vinculado a ele. Logo, uma empresa de sucesso comercial salta na frente na comparação com outras que estejam começando.

O ponto controverso é que a Ancine permite que uma mesma empresa ou grupo econômico concentre até 25% do total desses R$ 150 milhões, o que favoreceria uma concentração de verba sob o guarda-chuva de organizações já bem consolidadas.

Uma das primeiras a se manifestar foi Vera Zaverucha, ex-diretora da Ancine. "Como temos apenas duas grandes [distribuidoras], pressupomos que caberá a elas a escolha de projetos", escreveu em um texto em seu site.

Dando nome aos bois: o temor é que Paris Filmes e Downtown, empresas responsáveis pelo lançamento dos filmes nacionais mais bem-sucedidos das últimas décadas, abocanhem as verbas. As duas, que com frequência atuam em parceria, já são donas de 98% do total das bilheterias de filmes brasileiros lançados no semestre que passou, graças a sucessos como "Nada a Perder", "Os Farofeiros" e "Fala Sério, Mãe!",

"Do jeito que está, o edital é dirigido a distribuidoras que já atuam em joint-venture", diz Ícaro Martins, vice-presidente da Associação Paulista de Cineastas.

A Ancine nega que ele vá permitir às duas distribuidoras concentrar 50% dos recursos (ou R$ 75 milhões).

"Até porque, quando há codistribuição, o teto vale para as duas. Caso duas distribuidoras apresentem apenas projetos nos quais vão atuar em dupla, juntas poderão acessar até 25% dos recursos", responde a agência de cinema, via assessoria de imprensa.

Martins rebate. "Os projetos não precisam ser apresentados como codistribuição, porque a distribuição pode ser renegociada depois. Uma empresa pode repassar total ou parcialmente para outra depois. Produções e distribuições normalmente são negociadas e eventualmente renegociadas, quantas vezes se quiser."

Segundo ele, falta diálogo da Ancine com a sociedade civil. "Entidades do cinema se manifestaram contra, e isso não está sendo levado em conta", afirma.

Para Bruno Wainer, diretor da Downtown, trata-se de uma "grita inexplicável".

"Essa é um edital dedicado à ocupação de mercado, calculado com base no resultado comercial. Filmes com outras vocações, autorais, têm outros concursos", diz ele.

Há oito anos, Downtown e Paris mantêm a parceria na distribuição dos longas brasileiros de maior sucesso do país. "É o que nos faz ter força diante das multinacionais, diante de Hollywood. Só neste país maluco que a experiência é combatida, em vez de estimulada."

Outras entidades que se insurgiram contra o edital da Ancine são a Conne, que reúne produtores de Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e a Fames, que agrupa mineiros, capixabas e estados da região Sul. Juntas, as duas organizações agrupam cerca de 35% dos produtores do país.

No caso delas, a queixa se deve ao chamado critério indutor, isto é, as cotas destinadas a projetos vindos de fora de São Paulo e Rio. Em editais anteriores, produtores da Conne tinham direito a uma reserva de 30% do total desses recursos; os da Fames a um percentual de 10%. Isso não existe mais.

"Nós que não somos do Rio ou de São Paulo temos acesso mais difícil a distribuidores", diz a produtora Vânia Lima, que fala em nome da Conne. "Esse edital era a nossa principal porta para projetos de médio e grande porte. Perdemos nosso lugar."

A Ancine responde que esses produtores continuam contemplados numa das quatro linhas do edital, voltada apenas a projetos de fora do eixo Rio-SP, e que eles também poderão concorrer, em igualdade, nas demais.

A cota, contudo, diminuiu de forma drástica. Na linha exclusivamente voltada a filmes que não venham de São Paulo ou do Rio, o total destinado é de R$ 25 milhões, isto é, 16% do total -abaixo da cota de 40% que existia antes.

O EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO

- Lançado pela Ancine, vai distribuir R$ 150 milhões para projetos em cinema

- Permite que uma mesma empresa concentre sozinha até 25% do total da verba

- Abriu um racha entre as duas maiores distribuidoras brasileiras (Paris e Downtown) e grupos de produtores independentes

OS GRUPOS NO CENTRO DA CONTROVÉRSIA

PARIS E DOWNTOWN

- Distribuidoras especializadas no lançamento de filmes comerciais

- Juntas acumularam 98% das bilheterias brasileiras no primeiro semestre

- Filmes dessas distribuidoras: "Nada a Perder", "Os Farofeiros", "Fala Sério, Mãe!"

PRODUTORES INDEPENDENTES

- Grupos que criticam o edital: Abraci (Associação Brasileira de Cineastas), Apaci (Associação Paulista de Cineastas), Conne (Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste) e Fames (Fórum Audiovisual de Minas Gerais, Espírito Santo e estados do Sul)

- Filmes desses produtores: "Uma Noite Não É Nada", de Alain Fresnot, "Os Últimos Cangaceiros", de Wolney Oliveira, "Sol Alegria", de Tavinho Teixeira