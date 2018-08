Professora da PUC será vice na chapa de Luiz Marinho ao governo de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A professora de psicologia da PUC Ana Mercês Bahia Bock será vice na chapa de Luiz Marinho (PT) ao governo de São Paulo.

Bock dá aulas há 42 anos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pelo qual fez mestrado e doutorado. Foi presidente do Conselho Federal de Psicologia do Brasil.

Filiada ao PT, disputará pela primeira vez uma eleição.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) em vídeo divulgado por Marinho em sua página no Facebook.

"Acho que o momento histórico exige que a gente aceite esses desafios. Estamos numa batalha bastante grande para recuperar direitos que estamos perdendo. Por isso aceitei o desafio de aceitar essa luta", afirmou Bock em vídeo. "Sei que Marinho tem propostas inovadoras. Vamos inovar."

Pesquisa Datafolha de abril aponta que Marinho tem 7% das intenções de voto, atrás de João Doria (PSDB, 29%), Paulo Skaf (MDB, 20%) e empatado com Márcio França (PSB, 8%).

Marinho foi prefeito de São Bernardo do Campo (2009 a 2016), ministro do Trabalho (2205 a 2007) e da Previdência (2007 a 2008) no governo Lula.

No vídeo, Marinho reafirmou que a educação será o foco de seu programa de governo.